Premier League, il pronostico di Wolves-Liverpool

Turno infrasettimanale anche in Premier League e tra le partite di oggi spicca Wolves-Liverpool con i “Reds”, risaliti al quinto posto, alle prese con l’ultima della classe che, di recente, sta però mettendo in difficoltà tutti.

Vince il Liverpool? Le quote dei bookie per il segno 2

Basti pensare che nelle ultime tre giornate i "Lupi" hanno imposto il 2-2 all'Arsenal capolista, poi hanno battuto in casa l'Aston Villa che si sta giocando un posto in Champions. Come pure il Liverpool.

I Reds potranno far tesoro di quanto accaduto ad altri... segno 2 obbligatorio: vale 1.48 per Sisal, 1.50 per Eurobet e 1.51 per Eplay24. Il pareggio è quotato a 4.50, l'1 dei Wolves sale a 5.60.