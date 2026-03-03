Pronostico Cesena-Monza, o il segno 2 oppure...

Un turno del torneo cadetto, l’ultimo, dove c’era attesa per le esibizioni delle prime tre della classe che si contendono i due soli posti per la promozione diretta in serie A. Il Venezia e il Frosinone non sono andati oltre il pareggio, in trasferta rispettivamente contro Sudtirol e Catanzaro e così l’unica squadra che ha guadagnato qualcosa (anzi, più di qualcosa) è stato il Monza che, davanti ai suoi tifosi, ha liquidato con un 2-0 la pratica Entella agganciando il Venezia in cima alla classifica. Da sottolineare come i brianzoli siano stati gli unici a vincere tra tutte le prime nove in classifica amplificando così, come si diceva un attimo fa, la portata del loro successo.