Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Aston Villa-Chelsea, tre punti per la Champions: il pronostico© Getty Images

Aston Villa-Chelsea, tre punti per la Champions: il pronostico

Sfida importante tra due squadre reduci da una sconfitta nell'ultima giornata di Premier League
2 min
TagsAston Villa-ChelseaPremier Leaguepronostico

In Premier League l’Aston Villa riceve il Chelsea. Solo 5 punti nelle ultime 5 giornate per i “Villans”, 8 per i “Blues” che faticosamente provano a tornare in una posizione che vale l’Europa.

Comparazione quote: Aston Villa-Chelsea Goal+Over 2,5

Entrambe hanno perso nell’ultimo turno (ma contro i Wolves (ultimi) l’undici di casa, contro l’Arsenal (primo) quello ospite. Dopo 6 risultati utili di fila il Chelsea è dunque uscito sconfitto e sono stati punti preziosi quelli persi dai Blues che hanno rimediato un’espulsione per la seconda gara di fila. 

Scontro diretto importante per la Champions del prossimo anno, i Villans vanno a caccia del tris dopo aver vinto gli ultimi due precedenti con un doppio 2-1. Tutto può accadere, ok sulla carta sia Goal che Over 2,5. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.83 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS