Pronostico Frosinone-Pescara, laziali favoriti ma occhio a Insigne

Frosinone favorito, occhio al numero di reti totali

Ieri hanno giocato (e vinto) le prime due della classe e stasera tocca ai ciociari che non vogliono saperne di mollare. Avversario di turno il fanalino di coda Pescara, avversario apparentemente abbordabile ma che sembra aver ritrovato una certa verve che ha regalato 3 ottime, ultime prestazioni. Prima la vittoria in trasferta contro l’Avellino, poi il ko di misura sul campo del Venezia capolista (2-3) e infine, qualche giorno fa il successo 2-1 sul Palermo quarto in classifica, con gol di Lorenzo Insigne. Il Frosinone segna però gol a grappoli e qui l’1 sembra obbligatorio: quota 1.53 su Bwin, 1.54 su Betsson e 1.55 su Eplay24.

Sfida con almeno tre reti totali? Possibile. L'Over 2,5 è quotato a 1.42 da BetFlag e Lottomatica, a 1.47 su Eplay24.