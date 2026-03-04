Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Pronostici Coppa di Francia, cosa giocare in Lione-Lens

Pronostici Coppa di Francia, cosa giocare in Lione-Lens

Un esito si lascia preferire nella sfida del Parc OL: ecco di che si tratta
1 min
TagsLione-LensCoppa di Franciapronostico

Stasera (ore 21.10) si gioca anche un'avvincente sfida valevole per i quarti di finale della Coppa di Francia. Il Lione, reduce da 2 ko dopo 13 vittorie di fila, ospita il Lens che, con un solo punto nelle ultime 2 partite, si è fatto scavalcare dal Psg in testa alla classifica della Ligue 1 dopo aver rimediato un solo ko in 15 gare.

Pronostico Lione-Lens: esito Goal

Entrambe sempre a segno almeno una volta nelle ultime 15 esibizioni e, in casi del genere, il Goal sembra davvero obbligato.

Almeno una rete per parte al Parc OL vale 1.58 per Eplay24 e Betsson, 1.60 per Sisal.

