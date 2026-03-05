Pronostico Napoli-Torino: ecco gli esiti da prendere in considerazione

La gara d’esordio di D’Aversa sulla panchina del Torino è stata positiva. Un 2-0 alla Lazio che fa seguito alle due sconfitte contro Bologna e Genoa che hanno portato all’ esonero di Baroni . L’avventura del nuovo tecnico sembra però complicarsi visto che, come secondo impegno, ecco il Napoli in campo in un insolito anticipo del venerdì (ore 20.45). Ecco il pronostico di Napoli-Torino .

Pronostico Napoli-Torino: Over 2,5 e...

Gli azzurri sono reduci dal successo di Verona dove non hanno brillato pur essendo passati subito in vantaggio ma per conquistare i 3 punti (con il 2-1 finale) è stato necessario attendere il 96’. Una rete che ha evitato le inevitabili ulteriori polemiche che sarebbero nate a causa del pareggio degli scaligeri nato su un corner assegnato dall’arbitro nonostante un vistoso fallo subìto da Buongiorno. Il Napoli viene da 6 esiti Over 2,5 e 5 Goal di fila. Il primo è stato regalato ben 16 volte dal Toro (8 in trasferta) mentre il secondo è stato visto dai granata in 11 occasioni (solo 4 volte lontano da casa). Le quote suggeriscono l’1: a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su Bet365 e BetFlag.

Volendo seguire questi numeri appena citati, si potrebbero anche prendere in considerazione l’Over 2,5 e il NoGoal. L'Over 2,5 è proposto a 2.02 da Eplay24, a 2.00 da Bwin, a 1.95 da Planetwin. Il NoGoal è a 1.62 su Eplay24 e su Bet365, a 1.61 su Bwin.