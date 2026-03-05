Corriere dello Sport.it
Pronostico Napoli-Torino: ecco gli esiti da prendere in considerazione© FOTO MOSCA

Pronostico Napoli-Torino: ecco gli esiti da prendere in considerazione

Per le quote ok l'1 nell'anticipo di Serie A in programma al Maradona
Amedeo Paioli
3 min
TagsNapoli-TorinopronosticoSerie A

La gara d’esordio di D’Aversa sulla panchina del Torino è stata positiva. Un 2-0 alla Lazio che fa seguito alle due sconfitte contro Bologna e Genoa che hanno portato all’esonero di Baroni. L’avventura del nuovo tecnico sembra però complicarsi visto che, come secondo impegno, ecco il Napoli in campo in un insolito anticipo del venerdì (ore 20.45). Ecco il pronostico di Napoli-Torino.

Pronostico Napoli-Torino: Over 2,5 e...

Gli azzurri sono reduci dal successo di Verona dove non hanno brillato pur essendo passati subito in vantaggio ma per conquistare i 3 punti (con il 2-1 finale) è stato necessario attendere il 96’. Una rete che ha evitato le inevitabili ulteriori polemiche che sarebbero nate a causa del pareggio degli scaligeri nato su un corner assegnato dall’arbitro nonostante un vistoso fallo subìto da Buongiorno. Il Napoli viene da 6 esiti Over 2,5 e 5 Goal di fila. Il primo è stato regalato ben 16 volte dal Toro (8 in trasferta) mentre il secondo è stato visto dai granata in 11 occasioni (solo 4 volte lontano da casa). Le quote suggeriscono l’1: a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su Bet365 e BetFlag.

Volendo seguire questi numeri appena citati, si potrebbero anche prendere in considerazione l’Over 2,5 e il NoGoal. L'Over 2,5 è proposto a 2.02 da Eplay24, a 2.00 da Bwin, a 1.95 da Planetwin. Il NoGoal è a 1.62 su Eplay24 e su Bet365, a 1.61 su Bwin.

