Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bayern-M'gladbach, quanti gol all'Allianz Arena? Ecco il pronostico© Getty Images

Bayern-M'gladbach, quanti gol all'Allianz Arena? Ecco il pronostico

Bavaresi in campo nell'anticipo di Bundesliga contro una squadra che ha 38 punti in meno rispetto ai primi della classe
2 min
TagsBundesligapronosticoBayern

Anche l’ultimo tentativo, quello del Dortmund, è fallito. Il Bayern ha superato indenne anche la trasferta al Signal Iduna Park recuperando prima lo svantaggio iniziale per poi passare in vantaggio ma, ripreso sul 2-2, ha poi trovato la rete del 3-2 definitivo allo scadere del match.

Pronostico Bayern-M'gladbach: Over 3,5

Una vittoria che porta il vantaggio sui gialloneri a 11 punti e a 88 il totale delle reti realizzate (solo in campionato). Non solo, con il risultato dell’ultimo turno sono diventati anche 24, in 24 partite, gli Over 2,5 collezionati dai bavaresi. Con queste premesse l’anticipo di Bundesliga di stasera (ore 20.30), che porta l’altro Borussia (quello di M’gladbach) all’Allianz Arena, assume i contorni di una passeggiata.
Il M’gladbach, infatti, ha solo 25 punti in classifica (ben 38 in meno rispetto alla capolista) con 3 sole lunghezze di margine sulla terz’ultima. Nell’ultimo turno è tornato a vincere (1-0 all’Union) dopo 7 partite di fila senza successi (3 pareggi e 4 sconfitte) nell’arco delle quali ha incassato ben 15 reti mettendone a segno... 4! All’andata, a M’gladbach, il Bayern si impose per 3-0 in una sfida senza storia e appare davvero improbabile che l’esito del match di stasera possa avere un esito diverso. Un dubbio però c’è e riguarda il numero di reti che potrebbero mettere a segno Kane e compagni.

Tenendo conto che, bene o male, un golletto il Bayern lo prende quasi sempre (e che la quota relativa al segno 1 è decisamente irrisoria), puntare sull’Over 3,5 non sembra per niente azzardato.

L'eventualità che la sfida finisca con almeno 4 reti totali è offerta a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da Sisal e a 1.55 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS