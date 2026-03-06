Pronostico Juventus-Pisa, doppia missione per Spalletti: vittoria e clean sheet

Pronostico Juventus-Pisa: 1+No Goal

Il pari acciuffato contro la Roma, quarta in classifica, ha lasciato inalterate le distanze tra i giallorossi e i bianconeri: 4 i punti in meno rispetto a Gasperini, tre rispetto al Como che si è inserito alla grande nella bagarre Champions. Un Como che tra l'altro ha messo fine all'imbattibilità casalinga della Juve, che in questo campionato aveva collezionato 7 successi e 5 pareggi prima dello 0-2 contro Douvikas e compagni.

Il Pisa è una canzone ascoltata più volte: lotta e fa soffrire tutti ma è penalizzato da un attacco che non punge. Va detto però che 16 dei 20 gol totali i toscani li hanno realizzati in trasferta, dove però non hanno ancora mai vinto. Per le quote il Pisa non si sbloccherà allo Stadium dove la Juventus parte favoritissima: il segno 1 si gioca a 1.24 su Eplay24, Sisal e Vincitu. Il pareggio è in lavagna a 6.25, il 2 del Pisa oscilla tra 11.5 e 14.

Dopo aver incassato 10 reti nelle ultime 4 giornate di campionato, Spalletti non può che puntare al clean sheet e questa sulla carta rappresenta l'occasione propizia. Da valutare quindi la combo 1+No Goal: a 1.78 su Eplay24 e NetBet, a 1.80 su Sisal.

All'andata la Juventus ebbe ragione del Pisa con un 2-0 maturato nella parte finale di match. Sulla scorta di quel risultato, si può considerare anche l'1 handicap (0:1): quote tra 1.62 e 1.70.