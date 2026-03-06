Milan-Inter, Allegri cerca il "bis" per tenere viva la corsa scudetto

My Combo: la sintesi su Milan-Inter

La stracittadina più recente, giocata a novembre, è stata decisa da un gol di Pulisic che ha portato a sei la striscia di risultati utili dei rossoneri contro i cugini: quattro vittorie e due pareggi. Allo stesso tempo, nelle ultime 11 gare da “padrone di casa”, il Milan ha battuto i nerazzurri solo nel settembre del 2022: per il resto, si registrano cinque trionfi dell’Inter e altrettanti pareggi. Un’Inter che dopo il ko dell’andata non ha più sbagliato, anzi, è stata travolgente: striscia di 14 vittorie e un pareggio. Pareggio che per il Milan suonerebbe come una sconfitta vista la situazione di classifica. Se si aggiunge che l’Inter ha diviso la posta in campionato solo contro il Napoli, nella visione My Combo di SisalTipster il derby terminerà con la vittoria di una delle due squadre. Quanti gol verranno segnati? La risposta arriva dalla storia recente: 5 degli ultimi 6 derby sono terminati con minimo una, massimo tre reti.

In Serie A l’Inter è senza rivali anche in fatto di tiri nello specchio, specialità in cui brillano anche Leao e compagni. Traduzione: attesi almeno 3 tiri in porta da parte di entrambe.

Per la sesta volta in assoluto sarà Daniele Doveri l’arbitro del derby della Madonnina. A lui il compito di tenere a bada gli animi con personalità e autorevolezza. Certo, un derby è sempre un derby e le scintille non mancheranno. Occhi puntati sui cartellini, se ne potrebbero registrare almeno sette in totale.

In sintesi, ecco la My Combo su Milan-Inter secondo SisalTipster: 1) Vittoria Milan o Inter 2) Tra 1 e 3 reti complessive 3) Entrambe effettuano almeno 3 tiri in porta 4) Almeno 7 cartellini totali.

My Combo: la sintesi su Genoa-Roma

Genoa-Roma è salvezza contro Champions ma è anche, inevitabilmente, la partita di Daniele De Rossi. Una bandiera celebrata degnamente dal popolo giallorosso lo scorso 29 dicembre, al termine di un match vinto dai capitolini per 3-1. Sentimenti contrastanti in quell’occasione per DDR: emozionato dall’amore dei suoi ex tifosi ma “tradito” dal Genoa, che per la prima volta durante la sua gestione è apparso senza mordente. Trascinata da un super Malen, la Roma conta di bissare quella vittoria che è stata la 15ª per Gasperini in 18 partite giocate contro squadre che in classifica sono fuori dalle prime 7. A Marassi sarà atmosfera da Premier League e deve rappresentare un monito per Gasperini il fatto che gli ultimi due Genoa-Roma siano terminati 4-1 e 1-1. Un 4-1 che però va messo a referto come uno dei due soli successi del Grifone sulla Roma negli ultimi 14 anni. Supportata dalla tradizione favorevole, nella visione My Combo di SisalTipster la Roma uscirà da Marassi con vittoria o pareggio. Da dodici anni a questa parte solo una volta (febbraio 2022) la Roma non ha trovato la via del gol contro i rossoblù. Plausibile che nell’occasione i giallorossi possano realizzare tra 1 e 3 gol.

Il Genoa è tra le squadre della Serie A che hanno battuto meno corner, una statistica che lancia la Roma nel particolare duello in questo fondamentale. Numeri da marziano per Donyell Malen, che una volta atterrato sul pianeta Roma ha messo a segno sei reti in sette presenze in campionato. L’attaccante olandese ha tutti i requisiti a posto per sbloccare Genoa-Roma.

In sintesi, ecco la My Combo su Genoa-Roma secondo SisalTipster: 1) Roma non perde 2) Roma segna tra 1 e 3 gol 3) Roma batte più corner 4) Malen primo marcatore.