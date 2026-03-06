Pronostico Atalanta-Udinese, Palladino vuole mandare un altro messaggio al Bayern

Battere l' Udinese e poi testa al Bayern . L' Atalanta di Palladino ospita la squadra di Runjaic , match della 28ª giornata di Serie A in programma sabato 7 marzo alle 18:00: ecco il pronostico .

Pronostico Atalanta-Udinese: occhio alla combo

L'Atalanta è settima in classifica con 45 punti e dopo il ko della scorsa settimana in casa del Sassuolo ha pareggiato 2-2 contro la Lazio nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. L'undici di Palladino cerca la sesta vittoria interna di fila in campionato, senza dimenticare che nelle precedenti quattro gare interne ha sempre realizzato almeno due reti.

Udinese senza pareggi nelle ultime nove trasferte, tre vittorie e sei sconfitte. Davvero ottima la prova offerta da Davis e compagni contro la Fiorentina, battuta 3-0. Il fatto di giocare liberi da pressioni aiuta certamente i friulani, che potrebbero trovare una Dea "distratta" dall'imminente impegno europeo contro il Bayern.

Per i bookie Atalanta comunque favorita, il segno 1 è quotato a 1.65 da Bwin, a 1.67 da Sisal e a 1.68 da Eplay24. Segno X 3.70, il blitz di Zaniolo e soci tocca quota 5.65.

Occhio al dato: la scelta della combo 1X+Under 3,5 nelle partite interne di campionato dell'Atalanta si sarebbe rivelata vincente 10 volte su 14. Questa opzione è in lavagna a 1.65 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal.