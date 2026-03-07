Genoa-Roma, c'è il grande ex Daniele De Rossi sulla strada dei giallorossi: il pronostico
Nel girone d'andata Roma-Genoa finì 3-1, risultato che lasciò l'amaro in bocca all'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. Da quando siede sulla panchina dei liguri il Genoa ha cambiato marcia, giocato ad armi pari contro (quasi) tutti e adesso in classifica ha 3 punti di vantaggio sulle terz'ultime. Ecco il pronostico di Genoa-Roma, in programma domenica 8 marzo alle ore 18.00.
Pronostico Chance Mix per Genoa-Roma: di che si tratta e la quota prevista
Nelle ultime 4 gare interne il Genoa ha battuto Cagliari, Bologna e Torino segnando 3 reti a partita. L'unico ko (2-3) è arrivato contro il Napoli, per un rigore (contestato) trasformato col brivido da Hojlund.
La Roma, complice l'arrivo di Malen, sta segnando tanto ma continua a fallire la missione vittoria nei big match. Contro il Genoa, i capitolini hanno perso solo una volta negli ultimi 21 match disputati in Serie A.
Roma favorita sulle lavagne dei bookmaker, il 2 figura a 1.87 su Snai, a 1.90 su GoldBet e a 1.92 su Eplay24. Il pareggio (si è visto in 3 delle ultime 6 gare di campionato dei giallorossi) è proposto a 3.35, l'1 del Genoa a 4.35. Insieme a Inter e Udinese, la Roma è l'unica a non aver ancora mai pareggiato per 0-0 in questo campionato. Per coprirsi da un eventuale segno X, si può valutare l'esito Chance Mix X o Goal: quota 1.70 su Eplay24, 1.69 su Vincitu, 1.60 su Sisal.