Genoa-Roma, c'è il grande ex Daniele De Rossi sulla strada dei giallorossi: il pronostico

Nel girone d'andata Roma-Genoa finì 3-1, risultato che lasciò l'amaro in bocca all'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi . Da quando siede sulla panchina dei liguri il Genoa ha cambiato marcia, giocato ad armi pari contro (quasi) tutti e adesso in classifica ha 3 punti di vantaggio sulle terz'ultime. Ecco il pronostico di Genoa-Roma , in programma domenica 8 marzo alle ore 18.00.

Pronostico Chance Mix per Genoa-Roma: di che si tratta e la quota prevista

Nelle ultime 4 gare interne il Genoa ha battuto Cagliari, Bologna e Torino segnando 3 reti a partita. L'unico ko (2-3) è arrivato contro il Napoli, per un rigore (contestato) trasformato col brivido da Hojlund.

La Roma, complice l'arrivo di Malen, sta segnando tanto ma continua a fallire la missione vittoria nei big match. Contro il Genoa, i capitolini hanno perso solo una volta negli ultimi 21 match disputati in Serie A.

Roma favorita sulle lavagne dei bookmaker, il 2 figura a 1.87 su Snai, a 1.90 su GoldBet e a 1.92 su Eplay24. Il pareggio (si è visto in 3 delle ultime 6 gare di campionato dei giallorossi) è proposto a 3.35, l'1 del Genoa a 4.35. Insieme a Inter e Udinese, la Roma è l'unica a non aver ancora mai pareggiato per 0-0 in questo campionato. Per coprirsi da un eventuale segno X, si può valutare l'esito Chance Mix X o Goal: quota 1.70 su Eplay24, 1.69 su Vincitu, 1.60 su Sisal.