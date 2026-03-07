Pronostico Cagliari-Como, quote ok per Fabregas
Soltanto 2 punti nell’arco delle ultime 4 partite e il Cagliari, in un attimo, si trova di nuovo pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Certo ci sono ancora 6 lunghezze di distanza dalle terz’ultime ma una frenata troppo lunga potrebbe avere conseguenze drammatiche. Eppure gli isolani, prima di questo break negativo, avevano messo in fila tre vittorie consecutive battendo Juventus, Fiorentina e Verona. Un trittico che sembrava aver messo tutti al sicuro ma che, invece, non bastava.
Pronostico Cagliari-Como: X primo tempo e non solo
Oggi alla Unipol Domus arriva il Como, squadra probabilmente tra le più brillanti del momento, e per i rossoblù ci sarà bisogno di un impegno extra per evitare di lasciare tutta la posta in palio ai lariani. L’undici di Fabregas è reduce dal pareggio con l’Inter (0-0) nella semifinale di andata della Coppa Italia e in campionato ha scavalcato la Juventus portandosi al quinto posto. Con sole 20 reti subìte può vantare la seconda miglior difesa del campionato (dopo la Roma e a pari merito con il Milan) e le 44 reti all’attivo fanno di quello comasco il terzo miglior attacco del torneo. Il Cagliari viene da 3 segni X al 45’ e da 4 Under 2,5 consecutivi mentre il Como, di X a metà gara, ne ha fatto contare soltanto uno nelle ultime 7 esibizioni (su 13 totali) e di Under 2,5 ne ha complessivamente 16 all’attivo. Entrambe, poi, hanno una predilezione per il NoGoal (14 di cui 9 in casa i sardi,16 di cui 9 in trasferta i lombardi) ma in questa occasione sembra che la tendenza possa cambiare. Per le quote si parte con il 2 (vale circa 1.60) ma, allora, anche l’X primo tempo, il Goal e l’Over 2,5 potrebbero rappresentare dei punti di riferimento interessanti. L'X primo tempo è offerto a 2.25 da Eplay24, Betsson e Sisal.
Il Goal è pagato 2.04 da Eplay24, 2.00 da Snai e 1.97 da BetFlag. L'Over 2,5 si gioca a 1.98 su Eplay24, a 1.97 su Snai, a 1.95 su Sisal.