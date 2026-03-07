Pronostico Cagliari-Como, quote ok per Fabregas

Pronostico Cagliari-Como: X primo tempo e non solo

Oggi alla Unipol Domus arriva il Como, squadra probabilmente tra le più brillanti del momento, e per i rossoblù ci sarà bisogno di un impegno extra per evitare di lasciare tutta la posta in palio ai lariani. L’undici di Fabregas è reduce dal pareggio con l’Inter (0-0) nella semifinale di andata della Coppa Italia e in campionato ha scavalcato la Juventus portandosi al quinto posto. Con sole 20 reti subìte può vantare la seconda miglior difesa del campionato (dopo la Roma e a pari merito con il Milan) e le 44 reti all’attivo fanno di quello comasco il terzo miglior attacco del torneo. Il Cagliari viene da 3 segni X al 45’ e da 4 Under 2,5 consecutivi mentre il Como, di X a metà gara, ne ha fatto contare soltanto uno nelle ultime 7 esibizioni (su 13 totali) e di Under 2,5 ne ha complessivamente 16 all’attivo. Entrambe, poi, hanno una predilezione per il NoGoal (14 di cui 9 in casa i sardi,16 di cui 9 in trasferta i lombardi) ma in questa occasione sembra che la tendenza possa cambiare. Per le quote si parte con il 2 (vale circa 1.60) ma, allora, anche l’X primo tempo, il Goal e l’Over 2,5 potrebbero rappresentare dei punti di riferimento interessanti. L'X primo tempo è offerto a 2.25 da Eplay24, Betsson e Sisal.

Il Goal è pagato 2.04 da Eplay24, 2.00 da Snai e 1.97 da BetFlag. L'Over 2,5 si gioca a 1.98 su Eplay24, a 1.97 su Snai, a 1.95 su Sisal.