Serie B, 29ª giornata: il pronostico di Spezia-Monza
In serie B riflettori puntati sulla sfida del Picco tra Spezia e Monza. I brianzoli il primo obiettivo, quello di agganciare il Venezia al comando della classifica, lo hanno raggiunto. Adesso diventa fondamentale (e più importante) il secondo, ovvero restare nelle prime due posizioni fino alla fine (approfittando del fatto che il Frosinone è scivolato a -5).
Pronostico Spezia-Monza: Multigol 1-3
Il primo test di verifica è proprio quello di oggi a La Spezia contro una formazione penultima in classifica che però ha ancora possibilità di salvarsi.
Da un lato dunque chi ha bisogno di punti per non perdere la vetta e chi ne ha bisogno per non veder aumentare il distacco dalla sest’ultima.
Sulla carta non si può comunque prescindere dal segno 2, offerto a più del doppio della posta, ipotizzando, però, un Multigol 1-3 come alternativa.
Tale opzione è proposta a 1.30 da Eplay24 e NetBet, a 1.36 da Sisal.