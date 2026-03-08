Corriere dello Sport.it
Fa Cup, il pronostico di West Ham-Brentford© Getty Images

Fa Cup, il pronostico di West Ham-Brentford

In palio l'ultimo biglietto per i quarti di finale: in gioco il numero di reti totali
1 min
Stasera, in Inghilterra, si completa anche il quadro delle qualificate ai quarti di Fa Cup dove, finora, le big non hanno tradito le attese.

Pronostico West Ham-Brentford: Multigol 1-3

Avanti Manchester City, Arsenal, Liverpool e Chelsea, adesso c'è da scoprire chi tra West Ham e Brentford andrà ad aggiungersi alle 7 già passate al turno successivo.

Il precedente di campionato risale al 20 ottobre scorso e le "Bees" si imposero per 2-0. Adesso gli Hammers sembrano saliti di tono. Intriga l'idea del Multigol 1-3, quotato a 1.44 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

