Pronostico Lazio-Sassuolo, tra Goal e No Goal...
Probabilmente ad inizio stagione in pochi avrebbero ipotizzato una situazione del genere. A una decina di giornate dalla fine del campionato il Sassuolo, neopromosso, viaggia più avanti in classifica della Lazio con 4 lunghezze di vantaggio. Soprattutto a distanza siderale dalla zona retrocessione. Un traguardo legittimato dalle ben 11 vittorie fin qui conquistate dai neroverdi che, soprattutto di recente, sono stati capaci di mettere insieme 15 punti nelle ultime 6 partite (un solo ko, contro l’Inter).
Pronostico Lazio-Sassuolo: esito Goal
Esattamente l’opposto della Lazio che nelle ultime 7 esibizioni ha battuto soltanto il Genoa e nelle ultime 12 può aggiungere, come vittorie, solo quella ottenuta contro il Verona.
Con queste premesse, e con una situazione complicata di grande contrasto tra tifoseria e società, la Lazio ospita lunedì sera all’Olimpico proprio il Sassuolo in un posticipo dove può succedere davvero di tutto. I biancocelesti, nelle ultime 13 gare di campionato, sono riusciti a mettere a segno soltanto una rete nei primi tempi (a Torino contro la Juventus) mentre il Sassuolo, nelle ultime 5 uscite, ha collezionato altrettanti esiti Over 2,5. Per le quote la Lazio parte con qualche chance di successo in più (anche se l’1 è in lavagna con un premio superiore al doppio della posta) e, essendo regina dei NoGoal (ne ha fin qui messi insieme 21 in 27 gare), forse si potrebbe pensare ad un... cambio.
Chi cerca un’alternativa può provare a considerare il Goal: quota 1.92 su Eplay24 e Betsson, 1.87 su GoldBet.