Ascoli-Ravenna, il pronostico del big match di Serie C

Pronostico Ascoli-Ravenna: segno 1

Le premesse per un match al cardiopalma ci sono tutte anche se, doveroso sottolinearlo subito, i marchigiani, al Del Duca, hanno perso in una sola occasione e hanno subìto soltanto 8 reti.

Il Ravenna, fortissimo in casa, soffre invece di mal di trasferta visto che lonatno dai suoi tifosi ha rimediato già 5 sconfitte aggiudicandosi solo 6 dei 14 incontri totali. L’Ascoli è una macchina da gol (ne ha realizzati ben 50 risultando al momento il miglior attacco del campionato) e ha una difesa di ferro (solo 19 reti al passivo). Per i bianconeri c’è anche la speranza che l’Arezzo capolista possa perdere qualche punto per strada rendendo possibile un aggancio in vetta fin qui insperato.

Per restare in corsa obbligatorio vincere, ok il segno 1: quota 1.88 su Eplay24 e Betsson, 1.83 su Bwin. Il pareggio si gioca a 3.25, il 2 quadruplica la posta.