lunedì 9 marzo 2026
Europa contro salvezza: il pronostico di Espanyol-Real Oviedo

Europa contro salvezza: il pronostico di Espanyol-Real Oviedo

Le quote del posticipo della 27ª giornata di Liga
Amedeo Paioli
2 min
TagsEspanyo-Real OviedoLigapronostico

Sembra incredibile eppure, ne LaLiga, l’Oviedo è ultimo in classifica mentre l’Espanyol occupa una delle posizioni a ridosso di quelle che valgono l’Europa ma, se si guardano le ultime nove giornate di campionato, il fanalino di coda ha messo insieme il doppio dei punti dei catalani (6 contro 3).

Comparazione quote Espanyol-Oviedo: segno 1

Un crollo totale da parte dell’Espanyol che gli è costata la conquista, ormai probabilmente definitiva, di un biglietto per la partecipazione alla prossima Champions League, partecipazione che sembrava possibile fino a poco prima dello scorso Natale (al termine della 17ª giornata occupava il quinto posto a 4 lunghezze dall’Atletico Madrid quarto).
L’Oviedo sta provando in tutti i modi a risalire la china ma il distacco accumulato ad inizio stagione rende assai arduo questo compito. Nel posticipo di stasera, proprio contro l’Espanyol, l’ultima della classe evidenzia però il suo limite maggiore, ovvero il deficit offensivo: in 26 gare ha finora messo a segno soltanto 16 reti risultando il peggior attacco del torneo.

Se a questo si aggiungono anche le 43 reti subìte (solo un paio di altre formazioni hanno fatto peggio) ecco che le chances di far punti stasera sembrano ridotte al lumicino.

L’Espanyol viene da 6 Over 2,5 e 6 Goal consecutivi e, con molta probabilità, allo RCDE Stadium si potrebbe assistere ad una inversione di tendenza con il NoGoal e l’Under 2,5 in maggiore risalto.

A meno che, in sintonia con le quote, non si voglia concedere fiducia al segno 1: quota 1.85 su Bwin, 1.87 su BetFlag e 1.88 su Eplay24.

