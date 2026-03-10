Galatasaray-Liverpool, il pronostico del primo ottavo di Champions

Comparazione quote Galatasaray-Liverpool: Goal+Over 2,5

Una sfida abbastanza impegnativa per i “Reds” visto che Osimhen e compagni soffrono in trasferta ma al Rams Park riescono a mettere in difficoltà chiunque (ne sa qualcosa la Juventus).

Il Liverpool, pur con qualche inciampo residuo, sembra aver dimenticato l’avvio di stagione molto sotto tono ed è riuscito a recuperare tante posizioni in campionato risalendo fino al quinto posto.

Volendo evitare il 2 sembra esserci spazio sia per l’Over 2,5 che per il Goal. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.75 da Sisal, a 1.70 da Eplay24 e NetBet.