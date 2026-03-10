Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Galatasaray-Liverpool, il pronostico del primo ottavo di Champions© LAPRESSE

Galatasaray-Liverpool, il pronostico del primo ottavo di Champions

Gli inglesi giocano in trasferta contro i turchi, che nei playoff hanno eliminato la Juventus
1 min
TagsGalatasaray-LiverpoolpronosticoChampions League

La serata degli ottavi di Champions si apre a Istanbul (ore 18.45) con il Galatasaray che ospita il Liverpool. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote Galatasaray-Liverpool: Goal+Over 2,5

Una sfida abbastanza impegnativa per i “Reds” visto che Osimhen e compagni soffrono in trasferta ma al Rams Park riescono a mettere in difficoltà chiunque (ne sa qualcosa la Juventus).

Il Liverpool, pur con qualche inciampo residuo, sembra aver dimenticato l’avvio di stagione molto sotto tono ed è riuscito a recuperare tante posizioni in campionato risalendo fino al quinto posto.

Volendo evitare il 2 sembra esserci spazio sia per l’Over 2,5 che per il Goal. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.75 da Sisal, a 1.70 da Eplay24 e NetBet.

