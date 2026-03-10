Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Newcastle-Barcellona, che quota per il 2 blaugrana!© APS

Pronostico Newcastle-Barcellona, che quota per il 2 blaugrana!

Gli inglesi, poco convincenti, alle prese con una delle favorite per la vittoria della Champions
2 min
TagsNewcastle-BarcellonaquoteChampions League

Protagonista della serata è anche un’altra formazione inglese dal rendimento poco brillante. Il Newcastle, infatti, viaggia al 12° posto in Premier League ed è stato battuto per la quarta volta in 3 mesi dal Manchester City che lo ha eliminato prima in Efl Cup e, tre giorni fa, dalla Fa Cup.

Pronostico Newcastle-Barcellona: segno 2

Adesso, in Champions League, ai “Magpies” tocca il Barcellona che rientra tra le favorite per la vittoria finale e che hanno già incontrato, all’inizio della fase campionato di questa competizione, perdendo a St.James’ Park (1-2). Ko a settembre scorso, il Newcastle rischia di subìre la stessa sorte anche stasera. Con il 2 blaugrana offerto ad una quota altissima, vale la pena farci un pensierino.

La vittoria di Lamine Yamal e compagni è in lavagna a 2.40 su Bet365 e BetFlag, a 2.45 su Eplay24. Segno X a 3.85, l'1 degli inglesi è quotato a 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS