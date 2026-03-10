Pronostico Atalanta-Bayern, Palladino cerca l'impresa contro la corazzata tedesca

Un miracolo, un vero miracolo l’ Atalanta è già riuscito a farlo. Recuperare lo 0-2 rimediato a Dortmund , dopo aver subìto anche una rete a Bergamo nel ritorno, con un 4-1 finale ottenuto su rigore all’ultimo secondo del recupero è stata davvero un’impresa che resterà negli annali calcistici. Ma adesso alla New Balance Arena arriva il Bayern che non ha certo gli stessi numeri dei BVB.

Tre possibili esiti per Atalanta-Bayern

In Bundesliga i bavaresi guidano la classifica con 11 punti di vantaggio sul Dortmund secondo, hanno realizzato (solo in campionato) 92 reti in 25 partite subendone 24, sono ancora imbattuti in trasferta e soltanto in 5 occasioni hanno realizzato meno di 3 reti regalando l’Over (almeno) 2,5 in tutti gli incontri di Bundesliga disputati. Se si considerano le altre competizioni bisogna aggiungere altre 13 partite con due soli Under 2,5 (2-0 alla Royale Union in Champions League e 2-0 al Lipsia nel quarto di finale di Dfb Pokal). L’Atalanta, dopo l’impresa contro il Dortmund, sembra aver sentito il peso delle energie spese in quella occasione.

E’ tornata infatti a giocare in campionato perdendo prima con il Sassuolo (1-2) e pareggiando le due gare successive (le ultime due) per 2-2 sia contro la Lazio che contro l’Udinese perdendo contatto con le posizioni che valgono l’Europa del prossimo anno. Stasera il compito sulla carta si presenta assai arduo con tre esiti nell’aria... 2, Over 2,5 e Goal.

Trre esiti che, volendo, si possono legare in un'unica giocata (tricombo), generando una quota pari a 2.75 su Eplay24 e Betsson, a 2.70 invece su Sisal.