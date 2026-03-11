Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Pronostico Leverkusen-Arsenal, inglesi favoriti alla BayArena© Getty Images

Pronostico Leverkusen-Arsenal, inglesi favoriti alla BayArena

Le migliori quote per la vittoria dei Gunners nell'andata degli ottavi di Champions
2 min
TagsLeverkusen-ArsenalChampions Leaguequote

La serata di Champions si apre alla BayArena (ore 18.45) con la sfida tra Leverkusen e Arsenal. Le “Aspirine” arrivano a questo match dopo aver eliminato, non senza qualche difficoltà, l’Olympiakos.

Pronostico Leverkusen-Arsenal: segno 2

Per i tedeschi il momento non è dei più brillanti visto che, in campionato, occupano la sesta posizione e nelle ultime 4 esibizioni hanno perso a Berlino contro l’Union battendo di misura l’Amburgo e pareggiando contro Mainz e Friburgo. L’Arsenal di questa stagione sembra invece di un altro pianeta. Pur avendo perso qualche colpo di recente (ma si parla di una sconfitta e 4 pareggi nelle ultime 24 partite considerando tutte le competizioni) continua a guidare la classifica della Premier League, è in finale di Efl Cup, si è appena qualificato per i quarti di Fa Cup e, soprattutto, ha chiuso a punteggio pieno (8 vittorie in 8 partite, unica squadra a riuscire nell’impresa) la fase campionato di questa Champions League (dove ha fatto registrare il miglior attacco e la miglior difesa).

Con queste premesse il compito del Leverkusen non si presenta arduo ma... di più e, avendo visto i “Gunners” di quest’anno, le premesse perché il passaggio del turno possa essere ipotecato già stasera sembrano esserci tutte. Il segno 2 rappresenta una scelta obbligata: quota 1.50 su Eplay24, Bet365 e Planetwin. Il pareggio è in lavagna a 4.30, l'1 del Bayer a 6.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

