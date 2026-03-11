Bodo Glimt-Sporting, l'ottavo di Champions meno "nobile": consigli scommesse e pronostico

Il match che manca all’appello è Bodo Glimt-Sporting con l’undici norvegese che ha già dimostrato di saper far bene contro tutti. Ecco il pronostico del match.

Vince il Bodo? Quote alte per il segno 1

Dopo il 2-2 a Dortmund ha battuto 3-1 il Manchester City e 2-1 l’Atletico a Madrid senza contare il doppio successo sull’Inter nel turno scorso con un 3-1 in casa e un 2-1 a San Siro.

Lo Sporting in campionato occupa il secondo posto e ha battuto, all’ultima uscita, il Porto (capolista nella Liga Portugal) nell’andata della semifinale di coppa del Portogallo.

In Europa l’unico risultato davvero di prestigio è il 2-1 al Psg nel penultimo turno della prima fase di questa Champions. Quote in equilibrio ma 1 che si lascia preferire.

La vittoria del Bodo si può giocare a 2.52 su Eplay24, a 2.50 su BetFlag, a 2.45 invece su Eurobet e Snai.