Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Champions League, cosa giocare in Psg-Chelsea© EPA

Pronostici Champions League, cosa giocare in Psg-Chelsea

Sfida d'andata al Parco dei Principi, ecco chi può meritare fiducia
1 min
TagsPsg-ChelseapronosticoChampions League

Il Chelsea ha saltato il playoff perché ha chiuso settimo la fase campionato di questa Champions ma trova stasera il Psg per quella che è la ripetizione della finale del Mondiale per club vinta dai “Blues” l’estate scorsa. Ecco il pronostico di Psg-Chelsea.

Vince il Psg? Ecco a quanto è quotato il segno 1

I parigini sono inciampati in casa, all’ultima uscita, contro il Monaco ma, anche così, sembrano in grado di avere la meglio contro una formazione londinese che sta procedendo a corrente molto alternata (ha pareggiato di recente, in casa, contro Leeds e Burnley e, qualche giorno fa, è dovuta ricorrere ai supplementari per eliminare dalla Fa Cup il modesto Wrexham.

Questa sera fiducia al segno 1: quota 2.08 su Eplay24, 2.05 su Netwin, 2.00 su Bet365, Sisal e Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS