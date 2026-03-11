Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Tudor esonerato dal Tottenham? Gli Spurs tremano in casa del Liverpool© Getty Images

Tudor esonerato dal Tottenham? Gli Spurs tremano in casa del Liverpool

Londinesi reduci dall'ennesimo disastro in Champions e in Premier le cose non vanno meglio, anzi...
2 min
TagsTudoresoneroLiverpool-Tottenham

Al peggio non c'è mai fine. Un motto che calza a pennello per Igor Tudor e il suo Tottenham, che dopo il 2-5 incassato dall'Atletico Madrid ha un piede fuori dalla Champions. Prima di cercare la rimonta a Londra, gli Spurs devono fare risultato in campionato dove sono in lotta per non retrocedere. Ecco il pronostico di Liverpool-Tottenham, in programma domenica 15 marzo alle ore 17.30.

Pronostico Liverpool-Tottenham: le quote dell'1 handicap

Numeri impietosi con l'ex tecnico della Juventus: ko nel derby con l'Arsenal (1-4) all'esordio sulla panchina del Tottenham, poi altri ko con Fulham (1-2) e Crystal Palace (1-3), prima della manita rimediata in Champions dagli spagnoli. La sfida contro il Liverpool si preannuncia proibitiva e potrebbe anche segnare la fine dell'avventura londinese per il croato, a rischio esonero.

Le quote dei bookie parlano chiaro: segno 1 a 1.33 per Eplay24, a 1.30 per Sisal e GoldBet; il pareggio (che in questa sfida manca dal 2022) è a 6, il 2 sale addirittura a 8. Gli operatori prevedono un ko con almeno due reti di scarto da parte del Tottenham: l'1 handicap (0-1) vale 1.86 per Eplay24, 1.82 per BetFlag, 1.80 per Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

