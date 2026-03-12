Ottavi di Europa League, il pronostico di Bologna-Roma

Ottavo posto con una differenza migliore di quella del Genk. E tutto grazie all’impresa compiuta ad Atene, in dieci contro undici dal 15’ del primo tempo, con la rete dell’1-1 realizzata contro il Panathinaikos a dieci minuti dalla fine. Con questo prezioso punto la Roma ha evitato i playoff di Europa League e stasera (ore 18.45), come avversaria negli ottavi, trova il Bologna che in questa stagione ha affrontato soltanto una volta (vincendo per 1-0 all’Olimpico) alla prima giornata di campionato. Ecco il pronostico di Bologna-Roma.