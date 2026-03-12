Corriere dello Sport.it
Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca, quote ok per gli inglesi ma occhio al precedente

Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca, quote ok per gli inglesi ma occhio al precedente

Il 23 ottobre scorso i ciprioti vinsero 1-0 proprio a Selhurst Park
1 min
Crystal Palace pronostico Conference League

In Conference League una delle sfide della serata è quella tra Crystal Palace e Aek Larnaca, dal pronostico apparentemente scontato ma chi ha buona memoria ricorderà che proprio i ciprioti, il 23 ottobre scorso, vinsero proprio qui a Selhurst Park per 1-0 chiudendo, tra l’altro, la fase campionato con un paio di punti in più rispetto alle “Eagles” (vantaggio che ha consentito loro di evitare il playoff).

Crystal Palace-Aek Larnaca, occhio al precedente

Nonostante ciò l’1 è proposto in lavagna ad una quota irrisoria, che sulle lavagne dei bookmaker si attesta mediamente sull'1.22. Al contrario, l’Under 2,5 regala un premio decisamente più interessante e per questo motivo potrebbe valere la pena provarlo. L'Under 2,5 in Crystal Palace-Aek Larnaca è offerto a 2.04 da Eplay24, a 2.05 da Bwin, a 2.07 da Betsson.

