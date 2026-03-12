Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca, quote ok per gli inglesi ma occhio al precedente

In Conference League una delle sfide della serata è quella tra Crystal Palace e Aek Larnaca, dal pronostico apparentemente scontato ma chi ha buona memoria ricorderà che proprio i ciprioti, il 23 ottobre scorso, vinsero proprio qui a Selhurst Park per 1-0 chiudendo, tra l’altro, la fase campionato con un paio di punti in più rispetto alle “Eagles” (vantaggio che ha consentito loro di evitare il playoff).