giovedì 12 marzo 2026
Modena-Spezia, doppio pronostico: esito primo tempo e Goal/No Goal

Modena-Spezia, doppio pronostico: esito primo tempo e Goal/No Goal

La 30ª giornata di Serie B si apre al Braglia dove i "Canarini" affrontano i liguri, che si sono rilanciati dopo il 4-2 al Monza
2 min
La 30ª giornata di Serie B si apre allo stadio "Braglia" con il Modena che affronta lo Spezia, sicuramente galvanizzato dal 4-2 rifilato al Monza nell’ultimo turno. Tre punti preziosissimi per i liguri che si avvicinano al sest’ultimo posto (impensabile fino a qualche mese fa). Ecco il pronostico di Modena-Spezia: fischio d'inizio venerdì 13 marzo alle 20.30.

Pronostico Modena-Spezia: due esiti dalla quota interessante

Il Modena, dal canto suo, ha invece vistosamente frenato con due sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 3 partite che lo hanno fatto scivolare al sesto posto. Tornando allo Spezia merita risalto l’assenza del segno 1 alla fine del primo tempo che da otto incontri non vuol saperne di accompagnare i liguri (il che significa che in casa non vanno al riposo in vantaggio e in trasferta non chiudono in svantaggio i primi 45’ di gioco). A questo punto proprio l’1 a metà gara potrebbe essere un’idea anche se, volendo allargare il discorso, c’è il Goal a candidarsi autorevolmente all’uscita.

Uno sguardo alle quote associate ai due esiti appena consigliati. L'1 primo tempo è offerto a 2.30 da Sisal, a 2.26 da Eplay24, a 2.20 da Bwin.

L'esito Goal (segnano entrambe) è invece bancato a 1.92 da Eplay24, a 1.85 da Planetwin, a 1.80 da Snai.

