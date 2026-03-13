Come finirà Monza-Palermo? Ecco il pronostico dello scontro diretto

Delle prime cinque in classifica la scorsa settimana ha perso solo il Monza , sconfitto 4-2 dallo Spezia . Il Venezia ha colto l'occasione per isolarsi in vetta alla graduatoria in virtù del 2-0 alla Reggiana come pure Frosinone e Palermo hanno approfittato dello scivolone dei brianzoli per avvicinarsi al secondo posto . In questo fine settimana è in programma la super sfida tra Monza e Palermo , importante proprio in ottica promozione diretta . Ecco il pronostico del match, in programma sabato 14 marzo alle 17.15.

Monza-Palermo, Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Non solo i punti in classifica ma anche il rendimento relativo alle ultime 10 giornate dice che i valori sono vicinissimi: entrambe nel parziale hanno fatto registrare 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Rispetto al Monza, i siciliani hanno segnato 3 gol in più (49 contro 46) e subìto 3 reti in meno (22 contro 25) e proprio le difese si configurano come le migliori insieme a quella del Venezia. In casa i brianzoli hanno perso solo una volta, contro il Padova alla 5ª giornata. Il Palermo, quasi perfetto al Barbera, in trasferta ha vinto invece solo 3 volte su 14. Fattore campo che può dunque agevolare i piani del Monza, favorito sulle lavagne dei bookmaker. Il segno 1 è proposto a 2.10 da Bwin e Sisal, a 2.20 da Eplay24. Il pareggio è quotato a 3.25, il 2 del Palermo a 3.35.

Tra Under 2,5 e Over 2,5 si lascia preferire forse il primo esito, dello stesso avviso sono i bookmaker. L'ipotesi che Monza-Palermo finisca con due reti al massimo vale 1.72 per Eplay24, 1.70 per Betsson e Bwin. L'Over 2,5 si attesta invece su quota 2.00.