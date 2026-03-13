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Napoli-Lecce, il pronostico del match tra Conte e Di Francesco© Getty Images

Napoli-Lecce, il pronostico del match tra Conte e Di Francesco

Al Maradona in palio tre punti per obiettivi diversi ma comunque importanti per azzurri e giallorossi
2 min
TagsNapoli-Leccequotepronostico

Per il salentino Antonio Conte quella con il Lecce è inevitabilmente una sfida speciale. Il tecnico del Napoli, però, fa comandare la ragione (della classifica) e non il cuore: il Napoli deve battere i giallorossi per mettere pressione a Como e Roma (come pure sulla Juve), che si affronteranno nello scontro diretto di domenica al Sinigaglia. Ecco quote e pronostico di Napoli-Lecce, in programma sabato 14 marzo alle ore 18.00.

Pronostico Napoli-Lecce: 1+No Goal

Il Lecce è a + 3 sulla Cremonese dopo lo scontro diretto per la salvezza vinto per 2-1 contro i grigiorossi. All'andata, al Via del Mare, un gol di Anguissa ha deciso una sfida in cui il Lecce ha combattuto ma, come capitato nei precedenti 4 scontri diretti con i partenopei, senza trovare la via della rete.

Il Napoli è l'unica squadra del campionato ancora imbattuta in casa: 9 vittorie e 4 pareggi, difficile ipotizzare un suo capitombolo proprio in questa occasione. Dello stesso avviso sono i bookie e allora, anche alla luce delle difficoltà dei salentini in zona gol, si può valutare la combo 1+No Goal: quota 1.73 per Eplay24, 1.75 per Elabet e Sisal.

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