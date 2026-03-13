Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Marsiglia-Auxerre, occhio al dato sui primi tempi dell'OM© APS

Pronostico Marsiglia-Auxerre, occhio al dato sui primi tempi dell'OM

Nell'anticipo della 26ª giornata di Ligue 1 spunta una statistica interessante: ecco di che si tratta
2 min
TagsMarsiglia-AuxerreLigue 1pronostico

Ligue 1 in evidenza in questa serata di anticipi del venerdì (ore 20.45). Il Marsiglia dovrà vedersela con l’Auxerre e, carta alla mano, non sembra una impresa impossibile.

Pronostico Marsiglia-Auxerre: 1 primo tempo e 1 finale

L’OM è terzo in classifica a braccetto con il Lione mentre l’Auxerre è terz’ultimo a -5 dal Nizza che lo precede. Per l’undici ospite una sola vittoria nell’arco delle ultime 10 giornate mentre la squadra di casa viene da 2 successi di fila dopo 4 turni senza vittoria. Il Marsiglia non chiude il primo tempo con un risultato di parità da 9 turni consecutivi, l’Auxerre è senza 1 al 45’ da 8 giornate.

La differenza sotto il profilo tecnico c’è, eccome e allora non solo segno 1 al 90’ ma anche a metà gara. Quota interessante per il parziale/finale 1/1: si può giocare a 2.10 su BetFlag e Eplay24, a 2.15 su Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS