Pronostico Udinese-Juventus, Zaniolo sfida Yildiz

Il sabato sera di Serie A è interamente a tinte bianconere. Da vedere quale sfumatura salterà più all'occhio: se quella dell' Udinese di Zaniolo e Davis oppure quella della Juventus di Yildiz : un successo permetterebbe alla Vecchia Signora di portarsi momentaneamente al quarto posto , in attesa del risultato di Como-Roma . Ecco il pronostico di Udinese-Juventus .

Pronostico Udinese-Juventus: occhio al secondo tempo

La Juventus ha vinto 6 delle 14 trasferte disputate in questo campionato, sempre contro formazioni che in classifica sono dietro rispetto ai bianconeri. I piemontesi hanno vinto a zero gli ultimi tre scontri diretti disputati in casa dell'Udinese ma, tra campionato e coppe, la squadra di Spalletti ha incassato almeno 3 gol in ciascuna delle ultime 4 gare esterne.

Chiaro che l'Udinese rispetto alla Juve ha, per usare un eufemismo, molte meno motivazioni. Al "Bluenergy Stadium" però sono cadute squadre come Atalanta, Napoli e Roma: tutte per 1-0. In più, da diverse settimane Zaniolo e soprattutto Davis, pur reduci da infortuni, stanno trascinando la squadra di Runjaic. Insomma, per Yildiz e compagni i pericoli ci sono e vanno aggirati.

Per le quote la Juve resta super favorita per la vittoria: segno 2 che compare a 1.55 sulle lavagne di Lottomatica, Planetwin e Bet365, l'offerta si alza a 1.56 su Eplay24, a 1.58 su Betsson. Il pareggio, che in questa sfida non si registra da ben 9 partite, è proposto a 4 mentre l'1 friulano può toccare quota 6.50. Statistiche alla mano, ben 13 dei 18 gol totali subìti dall'Udinese in casa sono arrivati nel secondo tempo. Tradotto, occhi puntati sull'opzione "Juventus a segno nel 2° tempo": quota 1.50 su Eplay24 e NetBet, 1.42 su Sisal.

Quote marcatori: Yildiz, Davis e Zaniolo

Si è parlato di loro, doveroso quindi dar conto delle quote sui marcatori. Tra Yildiz, Zaniolo e Davis, i bookie ritengono più probabile un gol da parte del gioiello turco, dato a 3.

Keinan Davis marcatore è proposto a 4.50, Zaniolo che segna in qualsiasi monento moltiplica per 5 una qualsiasi puntata.