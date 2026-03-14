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Pronostico Lazio-Milan, rossoneri imbattuti in trasferta ma l'ultimo precedente...© LAPRESSE

Pronostico Lazio-Milan, rossoneri imbattuti in trasferta ma l'ultimo precedente...

Biancocelesti vittoriosi in Coppa Italia a spese dei rossoneri grazie ad un gol di capitan Zaccagni
3 min
TagsLazio-Milanzaccagnipronostico

La vittoria nel derby ha permesso al Milan di portarsi a -7 dall’Inter capolista, almeno alla vigilia di questo turno. Nella 29ª giornata di Serie A la squadra di Allegri fa visita alla Lazio, reduce dalla vittoria per 2-1 sul Sassuolo. Ecco quote e pronostico di Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo alle 20.45.

Zaccagni torna a segnare? Le quote-gol del capitano biancoceleste

Il gol in extremis segnato da Marusic contro i neroverdi ha permesso a Sarri di ritrovare una vittoria che mancava da 4 giornate. Un'iniezione di fiducia per una squadra che in questa stagione ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia vincendo 1-0 all’Olimpico, con gol di Zaccagni. Curiosità, quello è stato anche l’ultimo centro del capitano biancoceleste. A proposito, Zaccagni marcatore in Lazio-Milan paga 5.50 su Eplay24 e NetBet, 5 su Elabet. Con riferimento all'esito finale, il Milan - unica squadra ancora imbattuta in trasferta del campionato - parte con i favori del pronostico: il 2 si gioca a 2.05 su Eplay24, a 2.00 su Bet365, a 1.97 su Betsson. Il pareggio è in lavagna a 3.40, l'1 biancoceleste a 3.70.

Il Milan viene da tre No Goal di fila, l'ipotesi che invece in Lazio-Milan possano segnare entrambe vale l'interessante quota di 1.94 su Eplay24, 1.90 su Planetwin, 1.88 su Snai.

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