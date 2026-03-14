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Pronostico Sassuolo-Bologna, occhio all'esito "ritardatario"© LAPRESSE

Pronostico Sassuolo-Bologna, occhio all'esito "ritardatario"

I neroverdi puntano al sorpasso in classifica a spese dei rossoblù, che giovedì affronteranno la Roma nel ritorno degli ottavi di Europa League
Federico Vitaletti
3 min
TagspronosticoSassuolo-Bolognaderby

Bologna 39 punti, Sassuolo 38. Con questa situazione di classifica le due squadre si presentano al derby di domenica 15 marzo (ore 15.00). Ecco alcune statistiche utili per inquadrare la sfida tra Grosso e Italiano, per poi arrivare all'elaborazione di un pronostico per questa sfida.

Pronostico Sassuolo-Bologna: esito Chance Mix e non solo

Dopo un digiuno di vittorie che si è verificato tra la 15ª e la 21ª giornata di Serie A, il Sassuolo si è ripreso vincendo 5 delle successive 7 partite. Restano però i blackout della squadra di Grosso, condannata contro la Lazio da due gol subìti in apertura e chiusura di incontro. Il Sassuolo ha in scia una serie di 6 Over 2,5 consecutivi mentre non pareggia da ben 10 giornate di fila. Gli alti e bassi sono ricorrenti anche in casa Bologna, più i bassi a dire il vero: sponda rossoblù il pareggio (sempre in Serie A) non si vede da 9 turni, nell'arco dei quali Bernardeschi e compagni hanno messo insieme 4 successi e 5 sconfitte, l'ultima delle quali decisamente sorprendente contro il Verona. All'andata, al dall'Ara, Bologna-Sassuolo finì 1-1. Si può prendere in considerazione, per le scommesse, l'esito Chance Mix X primo tempo o X finale: a 1.68 su Vincitu, 1.66 su Eplay24, 1.62 su Sisal. Il Sassuolo è andato a segno in 6 delle ultime 7 giornate, restando a secco nel periodo solo contro l'Inter. Il Bologna, dopo Inter e Milan, è la squadra che ha segnato di più in trasferta. Possibile pensare allora a un derby all'insegna del Goal: quota 1.73 su Eplay24, 1.72 su BetFlag, Planetwin e GoldBet.

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