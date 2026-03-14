Pronostico Sassuolo-Bologna, occhio all'esito "ritardatario"

Pronostico Sassuolo-Bologna: esito Chance Mix e non solo

Dopo un digiuno di vittorie che si è verificato tra la 15ª e la 21ª giornata di Serie A, il Sassuolo si è ripreso vincendo 5 delle successive 7 partite. Restano però i blackout della squadra di Grosso, condannata contro la Lazio da due gol subìti in apertura e chiusura di incontro. Il Sassuolo ha in scia una serie di 6 Over 2,5 consecutivi mentre non pareggia da ben 10 giornate di fila. Gli alti e bassi sono ricorrenti anche in casa Bologna, più i bassi a dire il vero: sponda rossoblù il pareggio (sempre in Serie A) non si vede da 9 turni, nell'arco dei quali Bernardeschi e compagni hanno messo insieme 4 successi e 5 sconfitte, l'ultima delle quali decisamente sorprendente contro il Verona. All'andata, al dall'Ara, Bologna-Sassuolo finì 1-1. Si può prendere in considerazione, per le scommesse, l'esito Chance Mix X primo tempo o X finale: a 1.68 su Vincitu, 1.66 su Eplay24, 1.62 su Sisal. Il Sassuolo è andato a segno in 6 delle ultime 7 giornate, restando a secco nel periodo solo contro l'Inter. Il Bologna, dopo Inter e Milan, è la squadra che ha segnato di più in trasferta. Possibile pensare allora a un derby all'insegna del Goal: quota 1.73 su Eplay24, 1.72 su BetFlag, Planetwin e GoldBet.