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Cremonese-Fiorentina, quote e pronostico: Nicola e Vanoli si giocano una fetta di salvezza© Getty Images

Cremonese-Fiorentina, quote e pronostico: Nicola e Vanoli si giocano una fetta di salvezza

Allo Zini tre punti che pesano tantissimo: per le quote sono i viola a partire favoriti
3 min
TagsCremonese-Fiorentinaquotepronostico

La 29ª giornata di Serie A si chiude allo Zini con la sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina. I lombardi, terz'ultimi, ospitano i toscani che hanno un punto in più in classifica. All'andata vinse 1-0 la Fiorentina, che risolse al 92' con Moise Kean una sfida molto combattuta. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Fiorentina.

Cremonese-Fiorentina, ecco chi è favorito per i bookie

La Cremonese di Davide Nicola non vince dal 7 dicembre, 2-0 al Lecce contro cui però ha perso la scorsa settimana al Via del Mare. Gli uomini di Vanoli invece hanno pareggiato 0-0 al Franchi contro il Parma, risultato che li colloca al quart'ultimo posto con 25 punti, proprio davanti alla Cremonese. Dando uno sguardo ai precedenti, la Cremonese ha battuto solo una volta (nel 1929) la Fiorentina in 19 incontri. Una Fiorentina che sembrava destinata ad allontanarsi dalla zona calda dopo aver battuto Como (in trasferta) e Pisa ma poi è crollata a Udine (0-3) prima del sopra citato pari a reti inviolate contro il Parma. Vicine in classifica ma lontane nel confronto con Under/Over 2,5 e Goal/No Goal. La Cremonese "gradisce" Under 2,5 e No Goal, la Fiorentina strizza l'occhio a Over 2,5 e Goal (anche se viene da tre No Goal di fila).

Per le quote sono i viola a partire favoriti: il 2 è offerto a 1.90 da Bwin, a 1.91 da Bet365 e a 1.97 da Eplay24. Il pareggio è in lavagna a 3.50, l'1 della Cremonese a 3.85.

I lombardi ripartono dall'orgoglioso secondo tempo di Lecce in cui, complice l'ingresso di Djuric, hanno anche sfiorato il pareggio. La Fiorentina ha sempre subìto almeno un gol nelle ultime 11 trasferte di campionato. Il pronostico di Cremonese-Fiorentina è dunque Goal: a 1.75 su Eplay24, 1.72 su Eurobet, 1.70 su Snai.

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