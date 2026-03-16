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lunedì 16 marzo 2026
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Rayo-Levante, il pronostico: occhio ai minuti finali© Getty Images

Rayo-Levante, il pronostico: occhio ai minuti finali

Statistiche e quote del match che chiude la 28ª giornata di Liga
Federico Vitaletti
2 min
TagsRayo-Levantequotepronostico

Per una la salvezza è decisamente alla portata, per l'altra va rincorsa punto su punto. Si parla rispettivamente di Rayo e Levante, di fronte lunedì 16 marzo (ore 21.00) nel posticipo della 28ª giornata di Liga. Ecco quote e pronostico del match.

Pronostico sul Minuto ultimo gol e non solo

Il Rayo ha 31 punti e vincendo metterebbe un discreto margine sul terz'ultimo posto, da cui invece il Levante lamenta un distacco di 6 punti. Ciò che finora ha frenato il Rayo è stato l'alto numero di pareggi, 10 in totale di cui ben 7 in casa: nessuno ha diviso la posta più volte nello stadio amico.

I madridisti sono imbattuti da 5 turni (3 pareggi e 2 vittorie) e da ben 11 giornate di fila fanno registrare il Multigol 2-4.

Il Levante viene da un beffardo 1-1 col Girona, beffardo perchè la penultima della classe ha subìto il gol del pari al 94'. Proprio i minuti finali di partita sono spesso caldi con il Levante in campo: in ben 6 delle sue ultime 7 gare c'è stato almeno un gol tra il 76' e fine incontro (recupero compreso quindi). Un dato che quindi va tenuto in considerazione nei pronostici su Rayo-Levante. L'esito "76' - fine partita" con riferimento alla scommessa sul "Minuto ultimo gol" è quotato circa al doppio della posta.

Si è detto della predilezione del Rayo per il Multigol 2-4 ma, per una quota un po' più alta, si può "azzardare" il Multigol 2-3, che il Levante ha collezionato nel 63% delle gare fin qui disputate: quota di 1.83 su Eplay24 e NetBet, di 1.95 su Sisal.

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