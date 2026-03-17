Pronostici Champions League, una combo per Arsenal-Leverkusen

Pronostico e quote Arsenal-Leverkusen: 1+Over 2,5

All’Emirates Stadium l’Arsenal riparte dall’1-1 della BayArena contro il Leverkusen, sfida recuperata in extremis dai “Gunners” che, contro ogni previsione, erano andati sotto ad inizio secondo tempo e hanno faticato oltre misura a rimettere in parità il risultato. Il “contro ogni previsione” nasce dal fatto che i londinesi, ancora in corsa su ben quattro fronti (campionato, Efl Cup e Fa Cup oltre alla Champions), in questa stagione stanno andando fortissimo lasciando per strada tutti gli avversari. Esattamente l’opposto dei tedeschi che in Bundesliga occupano la sesta posizione e nelle ultime 7 esibizioni (in tutte le competizioni, hanno vinto soltanto (di misura) 1-0 contro l’Amburgo. Certo la settimana scorsa l’Arsenal ha giocato con la consapevolezza che ci sarebbe stato il ritorno all’Emirates Stadium dove poter imporre la propria superiorità ed è proprio quello che proverà a fare stasera. Non solo c’è da provare il segno 1 ma, magari, accompagnato anche dall’Over 2,5.

La combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.81 su Eplay24 e Betsson, a 1.85 su Sisal.