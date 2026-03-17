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martedì 17 marzo 2026
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Pronostico Venezia-Padova, derby da brividi al Penzo© LAPRESSE

Pronostico Venezia-Padova, derby da brividi al Penzo

Partita importante per entrambe le squadre, le quote sorridono all'undici di Stroppa
2 min
TagsVenezia-Padovaquotepronostico

Dopo aver battuto il Palermo, il Monza si trova a -1 dal Venezia capolista e stasera la prima della classe gioca in casa contro il Padova che viaggia al momento a metà classifica e, pur non essendo lontanissimo dal gruppetto delle quart’ultime, mantiene 3 lunghezze di margine da esso. Ecco il pronostico del derby Venezia-Padova.

Pronostico Venezia-Padova: 1+Over 2,5

I neroverdi sono reduci dal pareggio a reti inviolate di Genova contro la Sampdoria mentre il Padova ha rimediato due ko di fila nelle ultime due esibizioni (0-1 a Avellino prima e 1-3 in casa poi).

All’andata i lagunari si imposero all’Euganeo per 2-0 e adesso, a distanza di tempo, sembrano ancora più in grado di imporre la propria superiorità. Per giunta si gioca anche al Penzo dove, finora, il Venezia ha collezionato 13 vittorie e 2 sconfitte (senza avere mai pareggiato). Ben 34 le reti realizzate davanti ai propri tifosi (nessun’altra squadra del campionato ha fatto meglio) e il segno 1, magari con l’aggiunta dell’Over 2,5, sembra obbligato. La combo che lega i due esiti si può giocare a 1.72 su Eplay24 e NetBet, a 1.80 su Sisal.

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