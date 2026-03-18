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Champions League, quote e pronostico di Bayern-Atalanta© APS

Champions League, quote e pronostico di Bayern-Atalanta

L'analisi del match di Champions in programma a Monaco di Baviera
2 min
TagsBayern-Atalantapronosticoquote

Il miracolo, era stato detto, l’Atalanta lo aveva già fatto con il Dortmund, riuscendo a ribaltare lo 0-2 dell’andata in Germania con un 4-1 che ha entusiasmato tutti. Poi, però, alla New Balance Arena è arrivato il Bayern e non c’è stato davvero nulla da fare. Il match d’andata degli ottavi di finale della Champions League si è chiuso con un 6-1 a favore dei bavaresi che non ammette replica.

Pronostico Bayern-Atalanta: Goal+Over 2,5

Tre reti per tempo con il gol della bandiera realizzato dai nerazzurri a tempo (e recupero) praticamente scaduto. Anche i numeri del match sono stati impietosi evidenziando la superiorità di Olise e compagni.

Si parte dal 69% di possesso palla per passare ai 25 tiri totali a 11 aggiungendo 13 tiri nello specchio della porta a 3 più 7 calci d’angolo a 2.

Stasera si replica, a campi invertiti, e si può solo sperare che il Bayern, forte delle 5 reti di vantaggio, non spinga troppo sull’acceleratore. Pensare che l’Atalanta possa sovvertire il discorso qualificazione appare davvero difficile ma ipotizzare che i bergamaschi vogliano fare bella figura all’Allianz Arena è invece una ipotesi concreta. Il segno 1 è accompagnato da una quota irrisoria ma Goal e Over 2,5 (magari insieme) possono essere presi in considerazione come validissima alternativa. La combo che lega questi due esiti è proposta a 1.60 da Eplay24 e Betsson, a 1.67 da Sisal.

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