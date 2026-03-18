Serie B, pronostico Frosinone-Bari: ecco gli esiti da tenere in considerazione

Ormai è un classico del torneo cadetto. Molte delle sfide in programma sono quasi dei testacoda con una delle due squadre a caccia dei punti per la promozione (in particolare quella diretta) e l’altra impegnata invece a tirarsi fuori dalle paludi della zona retrocessione. Non fa eccezione a questa regola Frosinone-Bari di stasera con i ciociari in lotta con Venezia e Monza per uno dei primi due posti e i “Galletti”, quart’ultimi, al momento a rischio playout. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle 19.00.

Pronostico Frosinone-Bari: molti gol allo Stirpe?

Il Frosinone aveva prima approfittato del ko del Monza a La Spezia recuperando 3 punti preziosissimi (portandosi a -2 dai brianzoli) ma poi, nell’ultimo turno, il Monza ha vinto mentre il Frosinone non è andato oltre il 2-2 a Cesena. Questo non è stato però l’unico pareggio dei laziali a cui il 2-2 sembra piacere davvero tanto visto che, compreso quello di Cesena, ne ha messi insieme addirittura 4 nelle ultime 5 giornate (è saltato solo il penultimo turno chiuso con un perentorio 3-0 casalingo alla Sampdoria). Il Bari, dopo 5 esibizioni senza vittorie (2 pareggi e 3 sconfitte) ha rimesso un po’ le cose a posto centrando 3 successi nelle ultime 4 giornate facendo i conti, però, con un pesante 0-4 a Pescara due partite fa. All’andata il Frosinone vinse al San Nicola per 3-2, vanta al momento il secondo migliore attacco del campionato mentre i pugliesi, con 45 reti al passivo, rappresentano una delle difese più bucate del torneo. Il segno 1 è obbligatorio, l’Over 2,5 appare assai probabile, il Goal ci potrebbe stare.

La vittoria del Frosinone paga circa 1.45, l'Over 2,5 sfiora l'1.60, il Goal si gioca a 1.76 su Eplay24 e NetBet, a 1.75 su Sisal.