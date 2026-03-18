Pronostico Carrarese-Sampdoria, sfida incerta con un'opzione in evidenza

In classifica, con gli stessi punti del Bari (e, di conseguenza, la stessa posizione) c’è la Sampdoria che stasera è ospite della Carrarese che, al momento, viaggia in graduatoria con un paio di lunghezze in più.

Comparazione quote Carrarese-Sampdoria: Under 2,5

I blucerchiati pagano una certa indolenza offensiva che ha portato, finora, ad un bottino di sole 29 reti (solo l’Entella ne ha messo a segno uno di meno). La Carrarese ha un miglior dato realizzativo (36 reti all’attivo) anche se nelle ultime 8 giornate ha fatto contare 7 Under 2,5. La Sampdoria, dopo un break positivo di 6 partite senza sconfitte (3 vittorie e 3 pareggi) ha di nuovo ripreso le vecchie abitudini con 2 soli punti conquistati nelle ultime 5 giornate. Per le quote l’Under 2,5 sembra grande come una casa e questa è una sensazione che si può anche condividere.

Massimo due reti in Carrarese-Sampdoria si giocano a 1.57 su Eplay24 e Sisal, a 1.55 su Bwin. Le quote previste per l'Over 2,5 oscillano tra 2.20 e 2.30.