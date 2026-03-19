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Roma o Bologna, chi si qualifica ai quarti di Europa League? Le quote© FOTO SCHICCHI

Roma o Bologna, chi si qualifica ai quarti di Europa League? Le quote

La vincente dell'ital-derby europeo affronterà una tra Aston Villa e Lille
Amedeo Paioli
3 min
TagsRoma-BolognaquoteEuropa League

Sul fatto che una squadra italiana giocherà i quarti di finale di Europa League non ci possono essere dubbi. Stasera, all’Olimpico, si gioca il match di ritorno del derby tra Roma e Bologna dove tutto è ancora possibile. Ecco quote e pronostico del match.

Roma favorita, tra Under 2,5 e Over 2,5...

Sette giorni fa, infatti, i primi novanta minuti di questa importantissima sfida si sono chiusi con il risultato di 1-1 e adesso saranno i giallorossi a poter sfruttare il fattore campo.

Al Dall’Ara il Bologna era riuscito a passare in vantaggio (il secondo tempo era iniziato da 5 minuti) ma, al 71’, l’undici di Gasperini era riuscito a rimettere in parità l’incontro. Una parità che, in linea di massima, ha caratterizzato l’intera partita con gli emiliani leggermente avanti nel possesso palla (51%) e nei tiri totali (13 a 8) di cui 4 a 2 nello specchio della porta. Subito dopo, in campionato, le due squadre hanno fatto registrare un andamento diverso. Il Bologna è andato a vincere a Reggio Emilia il suo derby con il Sassuolo (1-0) mentre la Roma, ridotta in dieci da una espulsione fantasiosa dell’arbitro Massa, è finita ko (1-2) nella sfida Champions con il Como. La posta in palio stasera è altissima e per le quote è l’1 ad avere le maggiori chances di uscita: il successo della Roma è offerto a 1.74 da Eplay24, a 1.73 da Snai, a 1.70 da Bet365. Il segno X si attesta sul 3.60, il 2 del Bologna è tra 4.95 e 5.15.

All’andata era stato consigliato l’Under 2,5 e l’indicazione è risultata azzeccata, stavolta si potrebbe invece provare a dare fiducia all’Over 2,5: quota 2.06 su Eplay24 e Netwin, 2.10 su Sisal e Planetwin.

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