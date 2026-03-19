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Pronostico Aek Larnaca-Crystal Palace, gli inglesi vogliono sfatare il tabù cipriota© EPA

Pronostico Aek Larnaca-Crystal Palace, gli inglesi vogliono sfatare il tabù cipriota

Le quote del match in programma alle 18.45, in palio c'è un posto nei quarti di Conference League
2 min
TagsCrystal PalaceConference Leaguequote

Se la vittoria della Fiorentina sul Rakow soltanto al 93’ ha rappresentato una sorpresa (sulla carta i viola partivano nettamente favoriti) cosa dire del Crystal Palace che, sette giorni fa a Londra, non è andato oltre lo 0-0 con l’Aek Larnaca?

Pronostico Aek Larnaca-Crystal Palace: Multigol 1-3

Certo, era stato fatto notare che i ciprioti, il 23 ottobre scorso, vinsero proprio a Selhurst Park per 1-0 chiudendo, tra l’altro, la fase campionato con un paio di punti in più rispetto alle “Eagles” però che riuscissero di nuovo a farla franca sembrava abbastanza impossibile. Oggi (ore 18.45), a campi invertiti, ci si gioca la qualificazione ai quarti di Conference League e, ancora una volta, le quote concedono fiducia al Palace.

Il 2 degli inglesi è in lavagna a 1.54 su Netwin e Eplay24, a 1.57 su Bwin, a 1.60 su Lottomatica. Il pareggio oscilla tra 3.70 e 4.05, l'1 dell'Aek tra 5.70 e 6.00.

Magari, come spesso accade, proprio stavolta che sembra più difficile arriverà la vittoria. Chi non vuol rischiare il 2 potrebbe considerare il Multigol 1-3: quota 1.30 su Eplay24 e Betsson, 1.40 su Sisal.

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