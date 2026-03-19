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Rakow-Fiorentina, il pronostico: un esito sembra affidabile© ANSA

Rakow-Fiorentina, il pronostico: un esito sembra affidabile

Ritorno degli ottavi di Conference League, all'andata vinsero 2-1 i viola... col brivido
Amedeo Paioli
2 min
TagsRakow-FiorentinaConference Leaguepronostico

La Fiorentina di quest’anno, davvero non c’è che dire, sta mettendo a dura prova le coronarie dei suoi tifosi. In campionato tra alti e bassi adesso è finalmente a +4 sulla Cremonese terz’ultima (battuta nello scontro diretto di lunedì scorso). E anche in Conference League non è da meno.

Esito Goal in Rakow-Fiorentina: le quote dei bookmaker

Nel playoff, dopo aver vinto 3-0 in Polonia all’andata contro lo Jagiellonia, si è fatta riprendere in 50’ (subendo 3 reti) nel ritorno al Franchi rendendo necessario il ricorso ai supplementari dove è riuscita ad aver ragione degli avversari. Pericolo scampato? Neanche per sogno... negli ottavi, giovedì scorso, ai viola è toccata un’altra squadra polacca, il Rakow, che ha affrontato facendo venire di nuovo i brividi ai suoi sostenitori. Dopo un’ora esatta di gioco il Rakow è passato in vantaggio ma, per fortuna, sono bastati due minuti ai toscani per acciuffare il pareggio. Risultato che è poi rimasto tale fino al 93’ quando Gudmundsson, su rigore, ha realizzato la rete del definitivo 2-1. Con questo punteggio di partenza si apre il match di ritorno di stasera in Polonia dove la Fiorentina trova un Rakow reduce da un vistoso ko (1-3) con il Gornik che, grazie a questa vittoria, gli ha anche soffiato il quarto posto in classifica. L’esito della sfida in programma all’ArcelorMittal Park è dunque assai incerta al punto che le quote mettono praticamente sullo stesso piano sia l’1 che il 2.

Molto probabilmente è il Goal a poter regalare qualche certezza in più: almeno una rete per parte in Rakow-Fiorentina si gioca a 1.70 su Eplay24, a 1.67 su Snai, a 1.65 su BetFlag.

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