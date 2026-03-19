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venerdì 20 marzo 2026
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Pronostico Genoa-Udinese, le statistiche suggeriscono...© AS Roma via Getty Images

Pronostico Genoa-Udinese, le statistiche suggeriscono...

Le quote del secondo anticipo di Serie A, in programma al "Ferraris"
2 min
TagsGenoa-Udinesequotepronostico

Tre vittorie nelle ultime quattro partite. Per il Genoa il periodo più recente può essere sicuramente definito positivo visto che la distanza dalla terz’ultima (la Cremonese) è aumentata raggiungendo i 9 punti e la squadra gioca un calcio discreto con molti dei meriti che vanno attribuiti al suo allenatore.

Pronostico Genoa-Udinese: Goal+Over 2,5

Daniele De Rossi, ai primi del mese di novembre scorso, ha infatti preso il posto di Patrick Vieira che, dopo 10 giornate aveva lasciato i rossoblù al 18° posto con 6 soli punti all’attivo. Il Genoa, nel secondo anticipo della serie A, stasera ospita una Udinese che viaggia a corrente alternata e che. nell’arco delle ultime 6 giornate ha vinto soltanto una volta (battuta la Fiorentina) pareggiando però a Bergamo (2-2) contro l’Atalanta.
I friulani in classifica sono 3 lunghezze più avanti dei liguri e, evidentemente, rischiano l’aggancio in caso di ulteriore ko a Marassi. Tanti esiti Goal per il Genoa (17) e tanti per l’Udinese (16) con le due squadre che gradiscono molto anche l’Over 2,5 (finora 17 per i rossoblù, di cui 9 in casa, e 15 per i bianconeri, di cu 8 in trasferta). In una sfida dove può accadere di tutto, giocata sicuramente a viso aperto, proprio Over 2,5 e Goal sembrano gli esiti più adatti per l’occasione. Quota davvero interessante a disposizione di chi vuole puntare sulla combo Goal+Over 2,5: a 2.77 su Eplay24 e Betsson, fino a 2.90 su Sisal.

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