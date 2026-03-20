Juve-Sassuolo, il pronostico: bianconeri in vantaggio al riposo a quota...

La lotta per un posto nella prossima Champions è uno dei temi caldi del rush finale di campionato. In corsa per questo obiettivo c'è anche la Juventus di Spalletti , che sabato sera (ore 20.45) ospiterà il Sassuolo , tranquillo a metà classifica con i suoi 38 punti. Ecco quote e pronostico di Juventus-Sassuolo .

Comparazione quote Juve-Sassuolo: 1 primo tempo

Un gol dell'ex Sassuolo Boga, assistito dal solito geniale Yildiz, ha permesso alla Juve di vincere a Udine. I bianconeri vincendo salirebbero momentaneamente al 4° posto, mettendo un po' di pressione in più al Como che domenica all'ora di pranzo riceverà da super favorito il Pisa. Il Sassuolo viene da due sconfitte contro Lazio e Bologna in cui non ha demeritato: allo Stadium si troverà di fronte una Juve più motivata e decisa a mettere in discesa il match. Per questo motivo, è da valutare l'1 primo tempo: quota 1.74 su Eplay24, NetBet e Vincitu.

Nei pronostici su Juve-Sassuolo è lecito interrogarsi sul numero di reti segnate dalla squadra di Spalletti. Una buona opzione su cui puntare potrebbe essere il Multigol Casa 2-4: a 1.53 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Elabet.