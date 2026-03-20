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Juve-Sassuolo, il pronostico: bianconeri in vantaggio al riposo a quota...© Getty Images

Juve-Sassuolo, il pronostico: bianconeri in vantaggio al riposo a quota...

Successo obbligato per i bianconeri, in lotta con Como e Roma per la conquista del quarto posto
Federico Vitaletti
2 min
TagsJuventus-Sassuoloquotepronostico

La lotta per un posto nella prossima Champions è uno dei temi caldi del rush finale di campionato. In corsa per questo obiettivo c'è anche la Juventus di Spalletti, che sabato sera (ore 20.45) ospiterà il Sassuolo, tranquillo a metà classifica con i suoi 38 punti. Ecco quote e pronostico di Juventus-Sassuolo.

Comparazione quote Juve-Sassuolo: 1 primo tempo

Un gol dell'ex Sassuolo Boga, assistito dal solito geniale Yildiz, ha permesso alla Juve di vincere a Udine. I bianconeri vincendo salirebbero momentaneamente al 4° posto, mettendo un po' di pressione in più al Como che domenica all'ora di pranzo riceverà da super favorito il Pisa. Il Sassuolo viene da due sconfitte contro Lazio e Bologna in cui non ha demeritato: allo Stadium si troverà di fronte una Juve più motivata e decisa a mettere in discesa il match. Per questo motivo, è da valutare l'1 primo tempo: quota 1.74 su Eplay24, NetBet e Vincitu.

Nei pronostici su Juve-Sassuolo è lecito interrogarsi sul numero di reti segnate dalla squadra di Spalletti. Una buona opzione su cui puntare potrebbe essere il Multigol Casa 2-4: a 1.53 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Elabet.

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