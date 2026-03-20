Premier League, pronostico Bournemouth-Man United: che quota per il 2 dei Red Devils!

Segnano entrambe? Per i bookie è probabile

Nell’arco delle ultime 13 esibizioni il Manchester United è andato ko soltanto una volta (due turni fa, 1-2, a Newcastle). Per il resto 8 vittorie e 4 pareggi che hanno lanciato i “Red Devils” al terzo posto in classifica. In più è da 18 giornate che lo Utd riesce a realizzare sempre almeno una rete. Per questo motivo, potrebbe valere la pena guardare in direzione del Goal: quota 1.45 su Planetwin e Betsson, 1.48 su Eplay24.

Quota elevata per la vittoria esterna dei Red Devils: a 2.10 sulle lavagne di Lottomatica e Sisal, a 2.13 su Eplay24.