Premier League, pronostico Bournemouth-Man United: che quota per il 2 dei Red Devils!
Non perde da 10 partite di fila dopo non aver vinto per 11 turni consecutivi. Questa, in sintesi, la fotografia recente del Bournemouth che, in Premier League, affronta stasera il Manchester Utd. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle ore 21.00.
Segnano entrambe? Per i bookie è probabile
Nell’arco delle ultime 13 esibizioni il Manchester United è andato ko soltanto una volta (due turni fa, 1-2, a Newcastle). Per il resto 8 vittorie e 4 pareggi che hanno lanciato i “Red Devils” al terzo posto in classifica. In più è da 18 giornate che lo Utd riesce a realizzare sempre almeno una rete. Per questo motivo, potrebbe valere la pena guardare in direzione del Goal: quota 1.45 su Planetwin e Betsson, 1.48 su Eplay24.
Quota elevata per la vittoria esterna dei Red Devils: a 2.10 sulle lavagne di Lottomatica e Sisal, a 2.13 su Eplay24.