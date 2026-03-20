Pronostico Monza-Venezia, all'U-Power Stadium è scontro diretto per la promozione in A

La 32ª giornata di Serie B può segnare una tappa importante nella corsa alla promozione diretta . All’U-Power Stadium è in programma la super sfida tra Monza e Venezia , le prime due della classe. Ecco il pronostico del match, in programma sabato 21 marzo alle 17.15.

Pronostico Monza-Venezia: Multigol Casa 1-2

Nel turno infrasettimanale i lagunari hanno battuto il Padova mentre i brianzoli non sono andati oltre lo 0-0 sul campo della Reggiana.

Sono dunque 3 i punti di vantaggio con cui i lagunari si presentano a questo appuntamento. La capolista fuori casa vanta una lunga sequenza di risultati positivi, anche se le ultime due trasferte sono terminate “solo” in parità, contro Sudtirol e Sampdoria. Per un Venezia che ha il miglior attacco generale ecco un Monza che presenta la miglior difesa casalinga del torneo: solo 9 gol subìti in 15 gare interne.

I valori nel complesso si equivalgono e anche le quote non mostrano “preferenze”: sia l'1 che il 2 si giocano mediamente a 2.70, il pareggio è in lavagna a 3.10.

Meglio forse ricorrere ad un esito neutrale, come il Multigol Casa 1-2: quota 1.54 su Eplay24 e NetBet, 1.57 su Sisal.