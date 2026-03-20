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Pronostico Milan-Torino, una combo per la sfida tra Allegri e D'Aversa© AC Milan via Getty Images

Pronostico Milan-Torino, una combo per la sfida tra Allegri e D'Aversa

Terza partita in ordine temporale della 30ª giornata di Serie A: quote e consigli per le scommesse
2 min
TagsMilan-Torinoquotepronostico

Il ko contro la Lazio di Sarri ha impedito al Milan di portarsi a meno 5 dall'Inter capolista. La squadra di Allegri torna al Meazza per sfidare il Toro che con D'Aversa in panchina ha vinto due delle tre partite giocate. Ecco quote e pronostico di Milan-Torino: fischio d'inizio sabato 21 marzo alle ore 18.00.

Comparazione quote Milan-Torino: 1+Multigol 1-3

Pur perdendo l'ultima trasferta giocata, contro il Napoli, il Torino è apparso tonico e sempre in partita. Altrettanto vero che i granata continuano a concedere un po' troppi gol, sono 50 in totale in 29 partite.

Meglio in fase offensiva i piemontesi, a differenza di un Milan (5 Under 2,5 consecutivi) che fatica a concretizzare. Un po' di statistiche. Al Meazza i rossoneri hanno fatto registrare il Multigol 1-3 ben 12 volte su 14, il Toro ha nella somma gol finale 3 uno dei suoi marchi di fabbrica. Tenendo conto di questi dati, si può ricavare una combo come pronostico di Milan-Torino.

L'esito 1+Multigol 1-3 vale 1.99 per Eplay24 e Betsson, 2.00 per Vincitu. Allegri ritrova Rabiot dopo la squalifica e all'andata il francese realizzò un gran gol. L'opzione "Rabiot gol o assist" si gioca a 2.50, quota che scende a 1.70 per la stessa opzione ma con protagonista Pulisic, decisivo all'andata con una doppietta.

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