Roma-Lecce, Gasp ora deve rincorrere la Champions: il pronostico

Era in una posizione di vantaggio e adesso è costretta a rincorrere. La Roma di Gasperini , reduce dall' eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna , è scivolata al sesto posto in classifica dopo la sconfitta a Como e deve ripartire questo fine settimana: all’Olimpico arriva il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco . Ecco quote e pronostico di Roma-Lecce , in programma domenica 22 marzo alle ore 18.00.

Pronostico Roma-Lecce: occhio alla combo

Risale al 2004 l’ultima occasione in cui il Lecce è uscito imbattuto dall’Olimpico: 2-2. Da lì in poi, si registrano ben nove vittorie consecutive da parte dei capitolini. Allo stesso tempo, però, i salentini sono sempre andati a segno nelle ultime quattro trasferte disputate contro la Roma. Non solo, Ramadani e compagni hanno trovato il gol in 5 delle ultime 6 giornate di campionato, restando a secco solo contro l’Inter capolista.

Lo dicono i risultati: il Lecce ha sempre fatto soffrire le “big” nel torneo in corso, chiedere al Napoli di Conte per informazioni. Come detto, sarà una sfida speciale per Di Francesco contro la sua ex squadra.

Una sfida che, tuttavia, fa rima con tabù: nei 15 precedenti da avversario, infatti, l’attuale allenatore dei salentini ha perso ben 12 volte. Tre pareggi completano il suo personale bilancio contro la Roma.

Per le quote la Roma è favorita: il segno 1 si gioca a 1.47 su Eplay24 e Bwin, a 1.50 su Planetwin e Sisal. Il pareggio è in lavagna tra 3.75 e 4.30, il 2 tra 7.00 e 8.50.

Come pronostico di Roma-Lecce si può considerare la combo 1+Multigol 2-4: a 2.20 su Eplay24 e Vincitu, a 2.15 su Sisal.