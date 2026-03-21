Pronostico Fiorentina-Inter, salvezza contro scudetto: per i bookie al Franchi finirà così...

Mai in questo campionato l' Inter è stata per più di due partite di fila senza vincere. La capolista vorrà evitare di calare il "tris" in occasione di questa giornata, la 30ª di Serie A , quando i nerazzurri sfideranno i viola di Vanoli . Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Inter , in programma domenica 22 marzo alle 20.45.

Pronostico "Multigol" per Fiorentina-Inter

Al turno che precede la sosta per gli impegni delle nazionali, l’Inter di Chivu arriva con 8 punti di vantaggio sul Milan ma... un po’ in debito d’ossigeno. I nerazzurri hanno vinto solo 2 delle ultime 7 partite giocate tra campionato e coppe. Nel periodo, l’Inter ha segnato solo 7 gol subendone altrettanti. Un dato che sorprende visto che parliamo del miglior attacco del campionato con 65 gol all’attivo.

Le statistiche dicono che difficilmente Fiorentina-Inter finisce in parità: solo 2 segni X negli ultimi 15 precedenti. L’Inter rincara la dose nel campionato in corso con soli due pareggi: contro Napoli e, la scorsa settimana, Atalanta, al termine di un match che ha innescato polemiche a non finire. La Fiorentina dopo il largo successo di Cremona è salita a più 4 sul terz’ultimo posto. Vietato fermarsi adesso, sul più bello.

Fare risultato contro la capolista potrebbe davvero far decollare i viola, chiamati tra l’altro a riscattare il 3-0 subìto nel girone d’andata a San Siro. Per le quote strada in salita per i toscani, una cui vittoria è proposta a 5.10 da Eplay24, a 5.00 da Bet365, a 4.85 da BetFlag. Il pareggio quadruplica la posta, il 2 nerazzurro è offerto a 1.62.

Occhio ai rispettivi "ritardi": la Fiorentina non fa registrare la somma gol finale 2 da nove giornate, da quattordici l'Inter non centra la somma gol finale 3.

Come pronostico di Fiorentina-Inter si può valutare il Multigol 2-3, ovvero due o tre reti totali in partita: quota 2.10 su Elabet, 2.00 su Sisal, 1.86 su Eplay24.